Лосиха с лосенком были замечены на днях в Арзамасе прямо среди жилых домов. Перепуганные животные метались по улицам и даже умудрились спровоцировать ДТП, которое попало на камеру очевидцев. На кадрах видно, как лосиха врезается в белую иномарку, едущую по дворовой дороге.На место происшествия выехали сотрудники Госохотнадзора, чтобы найти лосей и вернуть их в лес. Поиски продолжались до позднего вечера, однако животные обнаружены не были: вероятнее всего, сохатые самостоятельно покинули территорию города. Однако если они появятся здесь вновь, их эвакуируют в естественную среду обитания.В последнее время в Нижегородской области участились случаи выхода диких зверей к людям.«Причин появления лося на территории населенного пункта может быть несколько: фактор беспокойства, преследование хищниками, расселение молодых особей (в весенний период) и увеличение численности», - рассказали в Госохотнадзоре Нижегородской области.При этом специалисты уверяют, что недостаток пищи не может привести лосей в город, поскольку зимой они питаются веточным кормом, который в лесу присутствует в избытке.В городе диких животных могут подстерегать различные опасности, поэтому их необходимо возвращать в лес. Если вы заметили зверей на территории населенного пункта, необходимо как можно скорее обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу «Зеленый телефон» (831) 433−22−11 или по единому номеру 112.