Всемирно известная супермодель Наталья Водянова трогательно поздравила с 19-летием своего старшего сына Лукаса Портмана.- С днём рождения, Лукас, мой малыш-крутыш, тебе сегодня стукнуло 19, - обратилась к сыну Наталья Водянова со своей страницы в Инстаграм. - Мне не хватит слов выразить гордость и благодарность тебе за то, что ты есть! Ты ещё весьма юн, но в нужные минуты я ощущаю мужскую надёжность, поддержку и опору. И я знаю, что люди вокруг также могут на тебя положиться. Спасибо тебе за то, какой ты есть!Напомним, сейчас Лукас Портман вместе с матерью гостит на русском Севере. Звездное семейство регулярно делится фотографиями со своего отдыха. 38-летняя модель за две недели побывала в тайге, полетала на вертолете, полюбовалась северным сиянием, съездила в Териберку и Мурманск, заглянула в Кандалакшу и Кижи. По словам Натальи Водяновой, русские каникулы она устроила, чтобы ее дети восстановили связь с исторической родиной.Кстати, ранее мы писали, что в март 2020 года Лукас Портман попробовал себя в модельном бизнесе . Вместе с матерью они появились на обложке французского журнала Numéro в необычных образах. Сама Наталья - в мужском парике, а наследник - в женском. Оба платиновые блондины.