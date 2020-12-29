20 ноября 2020 года в Нижнем Новгороде состоялось важное событие: здесь на базе Нижегородского индустриального колледжа открылся Центр опережающей профессиональной подготовки. Подобные центры по указу президента создаются в разных регионах страны, и Нижегородская область оказалась в числе «пионеров» этого проекта.«Создание центра позволит объединить образовательный и промышленный потенциал, применить передовые технологии профессионального образования. Результатами такой модернизации станут подготовленные кадровые ресурсы. Это позитивно отразится на экономике региона в целом. Без квалифицированных сотрудников невозможно развитие действующих производств и создание новых», - сказал на открытии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Что представляет собой ЦОППЦентр опережающей профессиональной подготовки – это образовательная площадка, где собраны все необходимые ресурсы для ускоренного профессионального обучения, профориентации, подготовки и переподготовки кадров, повышения квалификации по наиболее востребованным и перспективным профессиям по стандартам WorldSkills.Важно понимать, что Центр работает не с только с обучающимися в частности, но и с рынком труда в целом, привлекая к реализации программ партнеров из государственных и частных образовательных структур. Сотрудники Центра отслеживают, какие специальности наиболее востребованы в Нижегородской области, изучают динамику на кадровом рынке, формируют и в случае необходимости корректируют программы подготовки и переподготовки специалистов. Подобная работа позволит постепенно ликвидировать кадровый дефицит в регионе.Таким образом, Центр опережающей профессиональной подготовки призван стать мостиком между образованием и бизнесом.Работа на опережениеСегодня промышленность региона показывает довольно устойчивое и стабильное развитие: открываются новые предприятия, модернизируются уже существующие, появилась особая экономическая зона. Стало понятно: кадровый рынок и уровень подготовки специалистов не успевают за этими стремительными изменениями. Наступило время, когда на рынке труда предъявляются очень высокие требования.Работодатель ожидает от кандидата высокой профессиональной подготовки, ведь именно высококвалифицированные кадры, словно локомотив, способны двигать экономику вперед.Только представьте: запустили в Нижегородской области современное крупное производство, открылось большое количество вакансий. Но где взять столько квалифицированных кадров, отвечающих всем современным требованиям, умеющих работать по последним технологиям? Правильно: научить. И желательно заблаговременно. Собственно, это и является одной из главных задач Центра опережающей профессиональной подготовки: выявить, какие специальности наиболее востребованы, и обеспечить их подготовку. Опережение с точки зрения профессионального образования – это подготовка специалистов сегодня, которые понадобятся рынку завтра.«Создание Центра призвано сформировать в Нижегородской области современную образовательную среду, обеспечивающую опережающую профессиональную подготовку всех категорий граждан по освоению новых, перспективных и наиболее востребованных экономикой региона профессиональных навыков и компетенций», - подчеркнули в Нижегородском ЦОПП.Кому может быть интересноКак мы уже говорили, Центр опережающей профессиональной подготовки интересен работодателям и наемным работникам. Первым он позволяет сконструировать индивидуальные программы переподготовки своих сотрудников и повысить уровень их квалификации в соответствии с запросами рынка, а вторым дает возможность обучиться дополнительным современным компетенциям.ЦОПП может быть полезен людям разных возрастов и социальных статусов. Школьники могут пройти здесь профессиональную ориентацию и определиться с будущей профессией, получить актуальную информацию о наиболее востребованных профессиях и даже попробовать создать свой первый стартап. Студентам в Центре помогут получить дополнительные навыки, необходимые для входа на рынок труда, сформировать индивидуальную траекторию профессионального развития. Нижегородцы предпенсионного возраста могут получить новую квалификацию в самые кратчайшие сроки, что позволит оставаться востребованными на современном рынке труда.Кроме того, работа Центра направлена и на образовательные учреждения: в частности, здесь им помогут сориентироваться на актуальные требования рынка труда и современные образовательные технологии.Как устроен ЦентрРабота Центра организована по принципу «единого окна», куда и подается заявка: на поиск сотрудника, на профориентацию, на переквалификацию и так далее. Центр объединит в единую сеть все специально оборудованные мастерские, работающие на базах разных колледжей и техникумов региона, где уже готовят специалистов в соответствии с требованиями WorldSkills.Центр опережающей профессиональной подготовки оснащен самой современной инфраструктурой. Здесь есть множество различных функциональных зон: лекторий с мультимедийным оборудованием, коворкинг, медиазона и видеостудия, зона для проектной деятельности, компьютерный класс, а также аудитории-трансформеры и даже студия для обучения в среде виртуальной реальности. Современные интерьеры всех помещений располагают к познавательной деятельности.Ядро работы Центра – это Цифровая платформа http://copp52.ru/, которая позволит сопоставлять потребности работодателей и возможности образовательных организаций, выстраивая эффективную логистику подготовки кадров. Здесь размещаются и поддерживаются в актуальном состоянии базы данных ресурсов для опережающей профессиональной подготовки.«Работа информационной платформы, создаваемой в Нижегородской области на базе ЦОПП, будет способствовать успешной рефлексии на изменение потребностей в кадрах для динамично-развивающихся отраслей экономики региона, в том числе ИТ-отрасли», - уверены в Центре.Цифровая платформа – это живой организм, задача которого отвечать запросам потребителей, и развиваться вместе с обществом и его социальными и экономическими запросами.«Результат такой комплексной работы приводит к качественной модернизации профессионального образования для развития бизнеса и успешного социально-экономического развития региона, - считает Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин. - Создание возможностей для выявления талантливой молодежи, построения успешной карьеры в области науки, технологий, инноваций и развитие интеллектуального потенциала страны – это приоритеты развития человеческого капитала для всей нашей страны. ЦОПП, объединяя все возрастные категории, обучая людей из самых разных сфер и областей деятельности, максимально отвечает этой цели».Нижний Новгород, ул. Фучика 12 А, +7 (831) 2140774, http://copp52.ru/, info@copp52.ru