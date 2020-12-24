По данным на 01:00 24 декабря 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 65 805 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 498 новых случаев заражения.Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 414 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 58 669 жителей Нижегородской области.К сожалению, число умерших выросло до 1 516 человек, ещё тринадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.Примечательно, что в 20 районах области новых заражений не выявлено вовсе.В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (6 994 человека) и Ленинский (4 628 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (2 221 человек).В настоящее время в медицинских организациях региона развернуто 7 734 коек для больных коронавирусом. В частности, более 3,1 тысячи обеспечены кислородом, а 857 - аппаратами ИВЛ. Кроме того, примерно 20% коечного фонда для лечения больных с пневмонией и ОРВИ свободны в Нижегородской области.Напомним, накануне стало известно, что один из баров на Бору оштрафовали за нарушение указа о введении режима повышенной готовности.Сейчас в регионе начала действовать запись на добровольную вакцинацию от коронавирусной инфекции. В первую очередь прививку смогут сделать медицинские и социальные работники, учителя и волонтеры.К слову, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов подтвердил, что тоже планирует вакцинироваться.К ЧИТАТЕЛЯМПрисоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:* в группе Вконтакте* в Одноклассниках* в Фейсбуке* в Инстаграм* в твиттереТакже следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!