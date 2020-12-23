Жители Семенова не поверили своим глазам, когда на днях увидели в небе над городом новогоднюю оленью упряжку – то ли Деда Мороза, то ли Санты Клауса. Сани с оленями плыли по небосводу на воздушном шаре.Многие успели запечатлеть это необычное явление на камеру и поделились впечатлениями в соцсетях. Жители Семенова признавались, что этот воздушный шар поднял им настроение и добавил в жизнь атмосферу праздника и волшебства – совсем как в детстве.\\"Молодцы ребята, огромный позитив, особенно для детей. Спасибо!\\" - поблагодарила в местном интернет-сообществе неведомого волшебника Светлана Сафонова.Однако что же это за тайный Санта или Дед Мороз решил порадовать горожан, оставалось загадкой. Интрига сохранялась несколько дней, и вот сегодня стало известно, что инициатором необычной акции стала Федерация воздухоплавательного спорта Нижегородской области.«Мы очень хотели создать предновогоднее настроение и удивить жителей. Упряжка Деда Мороза в прошлом году уже поднималась над Нижним Новгородом во время Рождественской фиесты. А в этом году мы решили порадовать семёновцев», - рассказал руководитель Федерации Георгий Зименко.По его словам, оленью упряжку готовили несколько месяцев: выпиливали фигуры, красили, декорировали. Самым сложным оказалось прикрепить всю эту конструкцию к корзине аэростата, однако Георгий Зименко заверил, что система крепится очень прочно на металлические тросы.Еще раз оленью упряжку Санты можно будет увидеть в небе Нижегородской области в канун Рождества. Кстати, проект уже вышел за границы региона, и новогодние упряжки Деда Мороза скоро пролетят также над Иркутском и Сахалином.