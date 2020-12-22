Сотни нижегородцев пришли на похороны убитой мужем Татьяны Тимофеевой. Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня в Нижнем Новгороде прошли похороны 37-летней Татьяны Тимофеевой, убитой собственным мужем вечером 18 декабря. Проститься с женщиной пришли сотни нижегородцев, многие из которых лишь недавно узнали о ней.

- Там было очень много людей, - рассказала «Комсомолке» в Нижнем Новгороде подруга Татьяны. – Там были и те, кто знал Татьяну только по соцсетям, и кто давно дружил с ней. Очень много – даже и не сосчитать.

Напомним, трагедия произошла в минувшую пятницу. На улице Суетинской в центре Нижнего Новгорода известный бизнесмен сначала застрелил жену, а потом свел счеты с жизнью. Как рассказали родственники убитой женщины, все это произошло прямо на глазах их пятилетней дочери, которая сейчас находится в приюте.

У пары осталась пятилетняя дочка. Фото: СОЦСЕТИ

- Мы надеемся, что завтра сможем ее забрать, - призналась Светлана. – Девочка теперь будет жить с братом Татьяны. Он завтра поедет за ней в приют.

Тем временем в Нижегородской области продолжается расследование этого громкого преступления. Как рассказали друзья Татьяны, она ушла от мужа еще в феврале 2020 года. С тех пор муж принялся ей угрожать и даже избивал ее. Дважды она обращалась за помощью в полицию.

- В органы внутренних дел женщина обратилась в конце мая с заявлением о нанесении ей телесных повреждений мужем, - пояснили в ГУ МВД по Нижегородской области. - Неоднократные просьбы сотрудников полиции о прохождении экспертизы с целью установления причиненного вреда женщина проигнорировала. В связи с чем определить тяжесть физического вреда не представилось возможным и было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Оно впоследствии было утверждено надзорным ведомством.

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