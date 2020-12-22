Три платные парковки откроются в Нижнем Новгороде 22 января.

Все последние месяцы Нижний Новгород жил в ожидании появления платных парковок. Сначала их обещали запустить в пилотном режиме в ноябре, потом перенесли на декабрь. В конечном итоге дело решено перенести на следующий год. Правда, теперь уже появилась конкретная дата.

- С 22 января в Нижнем Новгороде начнут работу платные парковки закрытого типа, - рассказали в городской администрации. – Первыми станут точки у дома № 7 на площади Революции, у дома № 1 и № 2 на площади Горького и у дома № 8 на улице Ковалихинской.

К слову, в тестовом режиме эти парковки начнут работать уже с 1 января. Правда, сначала все это будет бесплатно. А вот с 22 января начнется уже их полноценная работа.

- В случае, если парковка оборудована шлагбаумом или иным устройством, препятствующим свободному въезду транспортного средства на территорию парковки, пользование парковкой является платным круглосуточно, - пояснили в МКУ «Центр организации дорожного движения». – Чтобы оставить там машину, нужно взять парковочный талон при въезде и сохранять его до момента выезда с парковки. Если вы пробыли на парковке меньше 15 минут, то платить за нее не надо. В остальных случаях парковка является платной и должна быть оплачена перед выездом. Стоимость будет рассчитываться на основе времени, проведенного на парковке.

Пока оплатить парковку можно будет только через автоматизированную парковочную кассу. Один час на парковке обойдется в 60 рублей. Впоследствии оплатить счет можно будет с помощью смс, специальное мобильное приложение и через личный кабинет на портале единого парковочного пространства Нижнего Новгорода.