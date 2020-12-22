Мошенники «развели» жителя Египта, пожелавшего познакомиться с русской культурой.

В середине декабря весьма неприятная история приключилась с 18-летним гражданином Египта, проживавшим в Нижнем Новгороде. Здесь парень учится в Мининском университете и из-за затянувшейся пандемии даже не смог как следует познакомиться с Россией. Чтобы исправить это, иностранец решил приобщиться к русской культуре и выбраться на спектакль в нижегородский театр «Комедия». Ожидания от вечера у него были самые приятные, тем более что театры только недавно открылись после почти девятимесячных ограничений из-за пандемии. Однако вместо театра парень угодил в полицию.

- Я написал по объявлению на сайте театра и вскоре мне ответили – прислали ссылку для покупки билета, - рассказывал позднее пострадавший сотрудникам правоохранительных органов. – Но стоило мне по ней перейти, как с моей карты начали списывать деньги. Было три перевода на общую сумму около 21,5 тысяч рублей.

После этого иностранец понял, что стал жертвой мошенников. И вместо театра отправился в полицию – писать заявление на своих обидчиков. Вот только определить, кто это был, оказалось весьма нелегкой задачей.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Однако установить подозреваемых в совершении этого преступления пока не удалось. Сейчас все выписки из банка и скриншоты переписки у пострадавшего уже изъяты. Как оказалось, о подобного рода мошенничествах он не знал.