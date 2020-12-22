Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 22 декабря 2020 года: в 28 районах области не выявили новых больных коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 501 случай новых заражений коронавирусом среди жителей. Таким образом число заболевших в области почти достигло 65 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 64 804.

При этом за последние 24 часа 461 человек из тех, у кого ранее был диагностирован коронавирус, побороли болезнь полностью. По последним данным, в Нижегородской области выздоровели уже 57 794 жителя.

К сожалению, с болезнью не справились 16 человек. Суммарное число жертв COVID-19 – 1 486 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске. Примечательно, что в 28 районах региона новых заражений не обнаружили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, недавно на Большой пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

– Мы думаем, конечно, над тем, что дальше... Выход из кризиса будет зависеть от того, насколько мы будем справляться с самой пандемией, как быстро это закончится, как быстро мы перейдём к массовой вакцинации, и сможем ли мы убрать все ограничения, которые сейчас ещё действуют. Я рассчитываю, что в течение следующего, ближайшего полугодия, так или иначе, ситуация будет меняться в лучшую сторону, – отметил президент России.

А также мы сообщали, что на днях были привиты уже 362 нижегородских медика.

Также недавно в сети появилось достаточно скандальное видео, поднявшую бурю обсуждений со стороны пользователей. Сюжет видео о том, как нижегородку выгоняют из автобуса за отказ надеть медицинскую маску. Кто-то согласился с поступком пассажиров этого автобуса, а кто-то – нет.

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