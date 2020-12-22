Сотрудник МЧС обварился в кипятке при прорыве теплотрассы в Нижнем Новгороде

Коммунальная авария случилась на улице Таганской в Ленинском районе. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнем Новгороде при прорыве теплотрассы в кипятке обварился сотрудник МЧС Дмитрий Абрамов. Об этом «КП» - Нижний Новгород» сообщил источник в правоохранительных органах.

Несчастный случай произошел ранним утром 6 декабря. Во дворе дома по улице Таганской Ленинского района прорвало теплотрассу, и на место приехала аварийная служба и сотрудники МЧС.

«Во время разведки местности под начальником караула поисково-спасательного отряда МЧС провалился грунт, вследствие чего он оказался в яме с горячей водой», - рассказал источник.

В результате 39-летний мужчина получил ожоги ног 2 и 3 степени площадью 32% и был экстренно доставлен в больницу.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сейчас по данному факту полиция проводит проверку.

Напомним, в прошлом году в Нижнем Новгороде на улице Ивлиева женщина провалилась в яму с кипятком. Нижегородка шла по тротуару, как вдруг брусчатка под ней провалилась, и она ушла в яму с горячей водой.