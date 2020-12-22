Многодетному отцу-одиночке из Нижегородской области дали жилье спустя три года судов

Федор Фомин со своими дочками. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Многодетная семья Федора Фомина – 38-летнего отца-одиночки из Нижегородской области – наконец-то получила жилье. Об этом мужчина сам рассказал корреспонденту «КП – Нижний Новгород».

«Нам дали трехкомнатную квартиру на Стекольном (окраина город Бор в районе Стекольного завода – прим. ред.). Хороший ремонт - еще от прошлых хозяев остался. Нас теперь четыре собственника: я и мои дочки», - рассказал Федор.

Напомним, до этого мужчина с тремя дочерями жил в старом доме деда в деревне Городное. Четыре года назад их бросила мать: сначала стала выпивать, а потом и вовсе ушла к другому мужчине. По решению суда дети остались с отцом. У старшей – 16-летней Насти - диагноз ДЦП, поэтому можно только представить, как тяжело приходится отцу одному тянуть троих детей. Правда, много по хозяйству помогает средняя дочь Маша – и готовит, и стирает, и убирается.

В этом старом домике и ютилась многодетная семья. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Теперь Маше и младшей Вике добираться в школу стало гораздо удобнее, а ведь раньше приходилось ездить на автобусе за 12 километров. Младшенькая Вика ходит во второй класс православной гимназии, а средняя сестра Маша в этом году получила паспорт.

«С Настей предстоит еще много всего, но мы пока не ложились в больницу, так как много пока всего на нас навалилось», - рассказал многодетный отец.

«Пришлось изрядно побегать»

На наше удивление, что семья была 1500 в очереди на жилье, и уже спустя год им дали квартиру, Федор ответил, что ему пришлось обивать пороги судов несколько лет.

«Чтобы получить эту квартиру, я судился три года, пришлось изрядно побегать, - вспоминает нижегородец. - Мне помогали волонтеры и просто сочувствующие – много людей. К нашей проблеме подключилось общество, а когда общество участвует – проще все получается. Там поменяли пункт, и мы подошли по программе, так как у нас ребенок-инвалид. Министерство выделило деньги, и нам купили жилье».

Квартира досталась семье в хорошем состоянии. Фото: Федор Фомин

В том самом доме в деревне Городное, где они жили раньше, сейчас живет отец Федора. Сам же он планирует приезжать сюда с дочками на отдых.

«Летом мы туда приедем, будем жить там. Летом-то в деревне лучше: лес, грибы-ягоды, свежий воздух», - говорит многодетный отец.

ОФИЦИАЛЬНО

Министерство социальной политики Нижегородской области:

«24 января 2020 года в Управление социальной защиты города Бор поступило заявление от Федора Фомина с комплектом документов, на приобретение жилого помещения в порядке предоставления материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Семья соответствовала необходимым требованиям, поэтому гражданину была оказана материальная помощь в размере 1 млн 985 тысяч рублей на приобретение жилого помещения. Администрация городского округа город Бор за счет средств местного бюджета приняла участие в софинансировании расходов в размере 15 тысяч рублей.

На выделенные Правительством Нижегородской области и администрацией г.о.г.Бор денежные средства гражданин приобрел в равных долях на всех членов семьи квартиру»