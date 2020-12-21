Подведены итоги XIV конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Нижегородской области.

С 7 по 11 декабря в ДК «Нефтехимиков» прошла церемония вручения сертификатов победителям Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Нижегородской области. В связи с эпидемиологической обстановкой, действующей в регионе, и с целью соблюдения все установленных Роспотребнадзором норм и правил церемония проходила ежедневно с общим количеством участников в день не более десяти человек.

Оператором конкурса в Нижегородском регионе является ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» (100% дочернее предприятия ПАО «ЛУКОЙЛ») совместно с Благотворительным фондом «ЛУКОЙЛ».

Цель Конкурса - поддержка проектов и инициатив местных сообществ в решении актуальных проблем территорий, создание условий для увеличения числа активных граждан и организаций, способных реализовать яркие социальные идеи в своем регионе, а также повышение эффективности благотворительной помощи.

В этом году на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 87 проектов, из которых победителями признаны 51. Так, в номинации «Духовность и культура» победила 21 инициатива, в номинации «Спорт» - 20 проектов, в номинации «Экология» - 4.

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году была учреждена номинация - «Великий подвиг», в рамках которой принимались на рассмотрение проекты, направленные популяризацию народного подвига, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, восстановление военно-мемориальных комплексов, музеев, патриотическое воспитание молодежи. Лучшими в этой номинации признаны 6 проектов.

Всем проектам-победителям будет оказана грантовая поддержка.

В церемонии 10.12.2020 года приняли участие Глава МСУ Кстовского района Андрей Чертков, начальник управления по работе с федеральными органами власти и общественными организациями ПАО “ЛУКОЙЛ” Юрий Станкевич и заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.

«Сегодня мы с большим удовольствием награждаем победителей Конкурса. Компания «ЛУКОЙЛ» всегда приветствует активность, которую проявляют некоммерческие организации, работающие в Кстовском районе и в Нижегородской области в целом. Надеемся, что с нашей поддержкой общественники смогут эффективно реализовывать свои инициативы!» - отметил Юрий Станкевич.

«Выражаю огромную благодарность Компании «ЛУКОЙЛ». На протяжении многих лет конкурс показывает свою эффективность. Количество участников ежегодно растет, а значит востребованность Конкурса велика!»- сказал Андрей Чертков.

Ознакомиться с итогами Конкурса вы можете на сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

СПРАВКА

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» реализуется Компанией в Нижегородской области с 2007 года. В 2012 году география Конкурса была расширена до Вологодской, Владимирской областей, республик Марий Эл, Чувашия, Мордовия. В 2016 году присоединилась Ярославская область.

Организаторами проведения Конкурса в регионах являются организации Группы «ЛУКОЙЛ» и Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ».

За годы существования Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Нижегородского региона от общественных организации поступило 1689 заявки, из них победителями стали 515 проектов.