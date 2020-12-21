Где покататься на коньках в Нижнем Новгороде бесплатно

В Нижнем Новгороде работает несколько десятков бесплатных ледовых площадок.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Зима в Нижегородской области в этом году пунктуальна как никогда: пришла строго по календарю 1 декабря. Вот уже три недели в регионе стоит морозная погода, которая так и тянет на улицу любителей активного отдыха. И если для катания на лыжах хочется больше снега, то для коньков такая погода - самое то! Рассказываем, где бесплатно покататься на коньках в Нижнем Новгороде в сезоне 2020-2021.
С 11 декабря в Нижнем Новгороде начали заливать хоккейные коробки во дворах домов и на пришкольных территориях. Уже сейчас покататься на коньках можно по следующим адресам:
Автозаводский район
«КСДЮСШОР №1» (ул. Лоскутова, 11),
ДЮСШ «Чайка» (ул. Школьная, 32а),
ЦРТДЮ «Досуг» с/к «Восток» (ул. Смирнова, 13а),
Школа № 20 (ул. Южнон шоссе, 24г),
Школа № 37 (ул. Южное шоссе, 49а),
Школа № 58 (ул. Гайдара, 20а),
Школа № 59 (ул. Советской Армии, 15),
Школа № 111 (ул. Веденяпина, 30а),
Школа № 125 (ул. Пермякова, 26),
Школа № 128 (ул. Мончегорская, 33а),
Школа № 145 (ул. 19-ая линия, 25),
Школа № 5 (ул. Мельникова, 31),
Хоккейная коробка на ул. Я.Купалы, 28/1
Ленинский район
Залиты спортивные площадки по следующим адресам:
ул. Глеба Успенского, 1/8 (около жилого комплекса «Октава»);
ул. Окская, 3 (В центре жилого комплекса «Аквамарин»);
ул. Райниса, 7.
Приокский район
Ул. Маршала Жукова, 5
Школа №147 (ул. Щербинки-1, 30),
Школа №32 (ул. Академика Лебедева, 3)
Гимназия №17 (ул. Маршала Жукова, 18)
Школа №48 (ул. Бонч-Бруевича, 11а).
Канавинский район
Парк им. 1 Мая
Ледовая площадка у Дома спорта «Железнодорожник»
Советский район
Школа № 24 (ул. Генерала Ивлиева, 32 к.4),
Гимназия № 25 (ул. Кулибина, 6),
Школа № 44 (ул. Надежды Сусловой, 5 к.3),
Школа № 49 (ул. Маршала Малиновского, 12),
Школа №54 (Бекетова, 29а),
Школа №122 (ул. Сибирцева, 9а),
ул. Маршала Малиновского,2,
пр. Гагарина, 60,
ул. Белинского, 83.
Сормовский район
Школа №117 (ул.Чайковского, 12),
Школа №156, 3 корпус (ул.Меднолитейная, 1а),
Школа №79 (ул. Зайцева, 18А).
Нижегородский район
Школа № 35 (ул. Фруктовая, 8),
Школа №42 (ул. Верхне-Печерская, 3а),
Школа №22 (ул. Верхне-Печерская, 5а),
Школа №103 (ул. Верхне-Печерская, 10),
ДДК Бринского (ул. Бринского, 1)
Список ледовых площадок будет дополняться. Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, при наступлении благоприятных погодных условий в районах планируется залить и другие катки.
«Для того, чтобы начать работы по заливке открытых ледовых площадок, необходимо несколько условий - устойчивые минусовые температуры и снег, для того, чтобы сформировать подушку для заливки», - пояснила начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Татьяна Орлова.