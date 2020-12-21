Где покататься на коньках в Нижнем Новгороде бесплатно

В Нижнем Новгороде работает несколько десятков бесплатных ледовых площадок. Фото: Евгения ГУСЕВА

Зима в Нижегородской области в этом году пунктуальна как никогда: пришла строго по календарю 1 декабря. Вот уже три недели в регионе стоит морозная погода, которая так и тянет на улицу любителей активного отдыха. И если для катания на лыжах хочется больше снега, то для коньков такая погода - самое то! Рассказываем, где бесплатно покататься на коньках в Нижнем Новгороде в сезоне 2020-2021.

С 11 декабря в Нижнем Новгороде начали заливать хоккейные коробки во дворах домов и на пришкольных территориях. Уже сейчас покататься на коньках можно по следующим адресам:

Автозаводский район

«КСДЮСШОР №1» (ул. Лоскутова, 11),

ДЮСШ «Чайка» (ул. Школьная, 32а),

ЦРТДЮ «Досуг» с/к «Восток» (ул. Смирнова, 13а),

Школа № 20 (ул. Южнон шоссе, 24г),

Школа № 37 (ул. Южное шоссе, 49а),

Школа № 58 (ул. Гайдара, 20а),

Школа № 59 (ул. Советской Армии, 15),

Школа № 111 (ул. Веденяпина, 30а),

Школа № 125 (ул. Пермякова, 26),

Школа № 128 (ул. Мончегорская, 33а),

Школа № 145 (ул. 19-ая линия, 25),

Школа № 5 (ул. Мельникова, 31),

Хоккейная коробка на ул. Я.Купалы, 28/1

Ленинский район

Залиты спортивные площадки по следующим адресам:

ул. Глеба Успенского, 1/8 (около жилого комплекса «Октава»);

ул. Окская, 3 (В центре жилого комплекса «Аквамарин»);

ул. Райниса, 7.

Приокский район

Ул. Маршала Жукова, 5

Школа №147 (ул. Щербинки-1, 30),

Школа №32 (ул. Академика Лебедева, 3)

Гимназия №17 (ул. Маршала Жукова, 18)

Школа №48 (ул. Бонч-Бруевича, 11а).

Канавинский район

Парк им. 1 Мая

Ледовая площадка у Дома спорта «Железнодорожник»

Советский район

Школа № 24 (ул. Генерала Ивлиева, 32 к.4),

Гимназия № 25 (ул. Кулибина, 6),

Школа № 44 (ул. Надежды Сусловой, 5 к.3),

Школа № 49 (ул. Маршала Малиновского, 12),

Школа №54 (Бекетова, 29а),

Школа №122 (ул. Сибирцева, 9а),

ул. Маршала Малиновского,2,

пр. Гагарина, 60,

ул. Белинского, 83.

Сормовский район

Школа №117 (ул.Чайковского, 12),

Школа №156, 3 корпус (ул.Меднолитейная, 1а),

Школа №79 (ул. Зайцева, 18А).

Нижегородский район

Школа № 35 (ул. Фруктовая, 8),

Школа №42 (ул. Верхне-Печерская, 3а),

Школа №22 (ул. Верхне-Печерская, 5а),

Школа №103 (ул. Верхне-Печерская, 10),

ДДК Бринского (ул. Бринского, 1)

Список ледовых площадок будет дополняться. Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, при наступлении благоприятных погодных условий в районах планируется залить и другие катки.

«Для того, чтобы начать работы по заливке открытых ледовых площадок, необходимо несколько условий - устойчивые минусовые температуры и снег, для того, чтобы сформировать подушку для заливки», - пояснила начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Татьяна Орлова.