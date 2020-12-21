На Оке внедорожник ушел под лед: женщина погибла, ее мужа ищут водолазы

Тело женщины находилось в салоне автомобиля на дне реки. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Страшная трагедия произошла под Выксой в Нижегородской области: там под лед ушел автомобиль с находившейся в ней супружеской парой. Тело женщины спасатели извлекли из воды в минувшее воскресенье, поиски мужчины продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Происшествие случилось на реке Оке в рабочем поселке Шиморское Выксунского района 18 декабря. В этот день супруги уехали из дома на автомобиле УАЗ «Патриот» и больше на связь не выходили. Их стали разыскивать, и вскоре на льду реки были обнаружены следы шин, ведущие к промоине.

20 декабря водолазы обнаружили на дне Оки тот самый внедорожник, а в его салоне находилось тело женщины. Как пишет информагентство «Выкса.РФ», родственники опознали в погибшей 39-летнюю Людмилу Паршину – жительницу поселка Шиморское.

«После проведения поисковых мероприятий спасатели извлекли тело женщины и передали сотрудникам полиции», - рассказали в МЧС.

Ее мужа Александра в салоне машины не было. Поиски 38-летнего мужчины продолжаются сегодня.

Известно, что у пары осталось двое несовершеннолетних детей.

Этот трагичный случай - пятый по счету. С начала холодов в Нижегородской области под лед провалилось три машины и один снегоход, погибли четыре человека.

Спасатели напоминают, что выезд на лед на автомобиле в Нижегородской области разрешен исключительно на оборудованных ледовых переправах – на сегодняшний день такая в регионе действуешь лишь одна – Наваты – Шумерля. Вес легкового автомобиля способен выдержать лед толщиной не менее 30 сантиметров, весь внедорожника – не менее 40 см. Как определить на глаз прочность льда, мы рассказывали ранее.