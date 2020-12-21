Как срубить новогоднюю ель законно в Нижегородской области. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Новый год – волшебный праздник, который ассоциируется с мандаринами, оливье, шампанским и, конечно же, запахом свежей хвои. Елка – главный символ этого праздника. Конечно, можно купить искусственную ель, и она прослужит вам долгие годы, но многие предпочитают именно живое дерево: и выглядит нарядно, и дом наполняет волшебным ароматом.

До праздника остается чуть больше недели, поэтому самое время определиться с выбором. В Нижнем Новгороде с 10 декабря работают елочные базары, где можно купить лесную красавицу по цене от 800-1000 рублей.

Однако можно получить елочку и почти бесплатно. Ежегодно лесничества Нижегородской области в преддверии Нового года предоставляют жителям региона возможность законно срубить в лесу ель к празднику, заплатив при этом символическую сумму в 10-20 рублей.

Рассказываем, как получить ель к Новому году нахаляву через лесничество.

1. Выбрать лесничество, до которого вам ближе всего добраться – список лесничеств с контактами мы публикуем. О визите лучше договориться по телефону заранее, особенно в условиях пандемии. Не забудьте паспорт и веревку или сетку для удобства транспортировки дерева.

2. Приехать в лесничество (они работают только по будням), заполнить заявление, в котором указать желаемую высоту хвойного дерева.

3. После этого Вам дадут квитанцию, которую нужно оплатить – например, в банке. Что касается расценок на елки, то прайс в лесничествах весьма символичен. Так, деревья высотой до 1 метра стоят 10 рублей за штуку, от 1 до 2 метров – 20 рублей, от 2 до 3 метров – 30 рублей, от 3 до 4 метров – 40 рублей. Если Вам нужна большая ель выше 4,1 метра, то придется раскошелиться на пять тысяч рублей.

4. С оплаченной квитанцией необходимо вернуться в лесничество, после чего будет составлен договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд между гражданином и лесничеством.

5. После этого на основании рекомендаций сотрудников лесничества выбирается место для рубки ели.

«Обычно это противопожарные разрывы, участки молодого ельника под линиями электропередач, вдоль автомобильных дорог и другие лесные участки, подлежащие расчистке. В этих местах нет необходимости сохранять лесной подрост, и никакого ущерба лесному хозяйству такая рубка не наносит», - уточнили в Департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.

6. Обязательно сохраните документ купли-продажи на время транспортировки елки – именно этот документ позволит доказать, что вы срубили ее законно.

В Департаменте лесного хозяйства напоминают, что незаконная рубка хвойных деревьев наказывается штрафом: 3-4 тысяч рублей за одно дерево для физического лица, и 200-300 тысяч – для юридических лиц.

Как сохранить живую ель дома

Принеся живую ель домой, не спешите ее устанавливать. Дайте ей постоять несколько часов в квартире, не расправляя ветки, чтобы она согрелась до комнатной температуры. После этого обновите срез и поставьте дерево на сутки в ведро с водой, чтобы оно напиталось влагой – в этом случае ель сохранит свежий вид на более долгое время, даже если будет стоять без воды.

Поставить новогоднее дерево можно в специальную подставку с водой или в ведро с влажным песком. Лесная ель будет радовать Вас дома неделю-две, а вот сосна способна простоять до месяца.