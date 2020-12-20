Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 декабря 2020 года: число нижегородцев, заразившихся коронавирусом, близится к 64 тысячам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 01:00 20 декабря 2020 года, только за последние сутки в регионе было выявлено 502 новых случая заражения COVID-19. Так общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 63 804 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Согласно информации, число новых выздоровевших пациентов в области за последние сутки составило 456 человек. С начала пандемии коронавирус побороли уже 56 896 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей увеличилось до 1 456 — за последние сутки умерло ещё шестнадцать нижегородцев.

Статистика зараженных по коронавирусу на 20 декабря Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Следом идёт Павловский и Балахнинский районы.

Напомним, полицейские в Нижнем Новгороде продолжают мониторинг за соблюдением указа о режиме повышенной готовности.

Также накануне в соцсетях появилось скандальное видео, на котором нижегородку выгнали из автобуса за отказ надеть медицинскую маску.

Приятной же новостью стало то, что пациенты отделения ковидного госпиталя на базе больницы № 33 поблагодарили врачей за проделанную работу.

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