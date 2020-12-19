Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 декабря 2020 года: за сутки в регионе заразилось рекордное число жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 503 случая новых заражений коронавирусом среди жителей – поставлен новый антирекорд суточного заражения. Таким образом число заболевших в области превысило 63 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 63 302.

При этом за последние 24 часа 432 человека из тех, у кого ранее был диагностирован коронавирус, побороли болезнь полностью. По последним данным, в Нижегородской области выздоровели уже 56 440 жителей.

К сожалению, за сутки с болезнью не справились 16 человек. Суммарное число жертв COVID-19 – 1 440 нижегородцев. Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске. Примечательно, что в 14 районах региона новых заражений не обнаружили вовсе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, накануне на Большой пресс-конференции Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

– Мы думаем, конечно, над тем, что дальше... Выход из кризиса будет зависеть от того, насколько мы будем справляться с самой пандемией, как быстро это закончится, как быстро мы перейдём к массовой вакцинации, и сможем ли мы убрать все ограничения, которые сейчас ещё действуют. Я рассчитываю, что в течение следующего, ближайшего полугодия, так или иначе, ситуация будет меняться в лучшую сторону, – отметил президент России.

А также ранее "Комсомолка" сообщала, что на днях в Нижегородский регион поступила крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции.

Прежде мы рассказывали, как будет проходить вакцинация населения от COVID-19. Стартовала она 11 декабря.

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