Противоаварийные работы на первом из двух нижегородских пакгаузов завершились Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Вчера, 17 декабря, в Нижнем Новгороде окончились противоаварийные работы на первом пакгаузе на Стрелке. Пакгауз — металлическая конструкция павильонов центрального здания всероссийских выставок 1882-го и 1896 года.

Стоимость контракта на проведение восстановительных работ на объекте культурного наследия регионального значения составила 10,7 миллиона рублей. Заказчиком этих работ выступала АНО «Центр 800», а подрядчиком — нижегородская компания ООО «Гефест».

Металлические пакгаузы очистили от старой краски и пыли, обезжирили поверхность и покрыли её тремя слоями лака. Это обеспечит восстановление защитных антикоррозийных покрытий металлических элементов памятника. Реконструкция были необходимой, чтобы предотвратить разрушение памятника или потерю его внешнего облика.

На восстановительные работы выделено 10,7 миллиона рублей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Цвет пакгаузов сохранили максимально приближённым к их натуральному цвету тёмного металла дореволюционных конструкций. Его подбирали эксперты: историки, архитекторы, специалисты по реставрации и НГИАМЗ. Более того, тёмный цвет металла подчёркивает ажурность конструкций и их графичность на фоне неба в любую погоду. Мы полагаем, с этим нижегородцы поспорить не смогут.

Пакгаузы — объект культурного наследия регионального значения. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

— То, чем мы занимались, – эксклюзив. Мы и раньше работали с металлическими конструкциями: зачищали и красили мосты и очистные сооружения. Здесь сложность заключалась в том, что пакгаузам уже очень много лет. Нужно было соблюсти баланс между тем, чтобы не разрушить, но всё-таки очистить конструкции. Для этого мы применили пескоструйные аппараты повышенного давления. Не повредив металл, довели конструкцию практически до зеркального состояния. Выбили всю ржавчину даже в самых узких местах. Также применили краску, срок эксплуатации которой достигает 20 лет. У неё в составе есть и грунт, и обезжириватель, – подробно пояснил директор ООО «Гефест» Сергей Комаров.

К сведению, на противоаварийные работы на двух конструкциях областной бюджет выделил 21,5 миллиона рублей. А общая площадь поверхности, которую требуется обработать — 8068 квадратных метров.

К концу текущего декабря восстановительные работы завершат и на втором пакгаузе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!