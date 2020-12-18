ЛУКОЙЛ вручил новогодние подарки детям Кстовского района.

10 декабря в областном социальном приюте для детей и подростков Кстовского района «Алый парус» состоялось вручение новогодних подарков его воспитанникам.

Поздравили ребят и вручили им сладкие подарки от Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» начальник Управления по работе с федеральными органами власти и общественными организациями ПАО «ЛУКОЙЛ» Юрий Станкевич и заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.От лица Компании ЛУКОЙЛ они поздравили ребят с наступающим Новым годом и пожелали им крепкого здоровья,много радостных моментов и счастья в новом году.

«Мы благодарны Компании «ЛУКОЙЛ» и Благотворительному фонду «ЛУКОЙЛ» за чуткое и внимательное отношение к нашему учреждению и нашим детям, - отметила директор социального приюта «Алый парус» Ирина Челышева.- Ежегодно они оказывают нам значительную поддержку, не отказывают в помощи для решения наших проблем. Например, в этом году Компания помогла нам капитально отремонтировать спальную комнату для девочек. Большое спасибо за ваш вклад!»

В рамках предновогодней акции подарки от Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» получили также Краснобаковский детский дом и Нижегородский детский дом №3.Всего в рамках данной ежегодной благотворительной акции было вручено более 100 подарков для детей учреждений.