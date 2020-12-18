Голые стены и пустые глазницы окон: Жители ЖК «Созвездие» уже пять лет ожидают достройки своего дома

Жители ЖК «Созвездие» уже пять лет ожидают достройки своего дома. ФОТО: Елена Алилова.

Когда пять лет назад в Кстове начали строительство нового жилого комплекса, желающие приобрести там квартиру нашлись быстро. Оно и понятно – современные высотки с хорошей планировкой и площадью.

- В 2014 году мой муж заключил договор с застройщиком ООО «Вектор», – вспоминает жительница Кстова Елена Алилова. – Согласно договору, в III квартале 2015 года должны были сдать 17-этажный дом по улице Зелёная – это первая высотка в ЖК. Мы сразу же выложили всю сумму и купили трехкомнатную квартиру.

Вот только достраивать дом застройщик не торопился. К обещанному сроку сдачи были возведены только три этажа. 32 семьи, вложившие все свои деньги в эту стройку, уже всерьез забеспокоились.

- Правда, вскоре у компании сменился учредитель, и стройка пошла побыстрее, - рассказывает Елена – Дом довольно быстро достроили до крыши, кое-где вставили пластиковые окна. Мы уже надеялись, что дом вот-вот сдадут.

Как вдруг стройка снова встала, а вскоре компания-застройщик была признана банкротом. Это случилось еще в 2017 году, однако с тех пор дело с мертвой точки так и не сдвинулось.

- Строительство жилого комплекса ЖК «Созвездие» не ведется с октября 2016 года, - признали в Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области. – В мае 2017 года застройщик был признан банкротом, а с июня 2019 года до января 2021 года решением Арбитражного суда Нижегородской области в отношении этого застройщика введена процедура внешнего управления.

По данным инспекции, собранием кредиторов был утвержден план внешнего управления ООО «Вектор». В соответствии с ним, достройка дома может быть проведена за счет целевого займа (кредита), который может быть обеспечен залогом свободных площадей в объекте незавершенного строительства и земельным участком.

- В то же время, по данным арбитражного управляющего ООО «Вектор» Колсанова, им рассматривается вопрос замены застройщика в рамках процедуры банкротства, в связи с чем, ведутся переговоры с инвесторами, - рассказали в ведомстве. – Однако пока желающих стать инвестором этого проекта не нашлось.

Тем временем 32 семьи продолжают дожидаться своих квартир. Огромная высотка с голыми стенами и пустыми глазницами окон стала пугающим призраком посреди Кстова. Обдуваемая со всех сторон ветрами, она ветшает на глазах. Между тем, сроки достройки дома так и не определены.

- Действующее законодательство предусматривает два варианта восстановления прав участников долевого строительства: завершение строительства дома либо выплата гражданам возмещения, - пояснили «Комсомолке» в Инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области. - Фонд принимает решение о финансировании завершения строительства в случае, если размер финансирования, необходимого для завершения строительства не превышает размер предельной суммы выплат. Однако, учитывая установленные федеральным законодательством сроки принятия Фондом решения о финансировании, в настоящее время предполагать сроки завершения строительства этого дома преждевременно.