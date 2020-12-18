Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 18 декабря 2020 года: за сутки в регионе скончалось рекордное число жителей
Фото: Иван МАКЕЕВ
За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 496 случаев новых заражений коронавирусом среди жителей. Таким образом число заболевших в области почти достигло 62 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 62 799.
При этом за последние 24 часа 438 человек из тех, у кого ранее был диагностирован коронавирус, побороли болезнь полностью. По последним данным, в Нижегородской области выздоровели уже 56 008 жителей.
К сожалению, за сутки с болезнью не справились 17 человек – это рекордное число смертей в день по региону. Суммарное число жертв COVID-19 – 1 424 нижегородца. Рейтинг заболеваемости в районах Нижнего Новгорода и области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске. Примечательно, что в 20 районах Нижегородской области новых заражений не обнаружили вовсе.
Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области.
Фото: Яндекс
Напомним, ранее "Комсомолка" сообщала, что с начала пандемии в Нижегородской области провели свыше 18 тысяч КТ-обследований лёгких. У 70% пациентов компьютерная томография подтвердила положительный COVID-статус.
Кроме того, на днях в регион поступила крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции.
Ранее мы рассказывали, как будет проходить вакцинация населения от COVID-19. Стартовала она 11 декабря.
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